Questa sera, mercoledì 29 aprile, prende il via su Canale 5 la nuova edizione di Battiti Live, intitolata Battiti Live Spring. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata e vede alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin. La prima puntata introduce il cast di artisti che si alterneranno durante la stagione primaverile. La programmazione si inserisce nel palinsesto serale della rete, con un evento musicale atteso dal pubblico.

Debutta questa sera, mercoledì 29 aprile, la nuova edizione primaverile di Battiti Live, chiamata Battiti Live Spring, in onda in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione. Il cast della prima puntata. Lo show musicale, in versione Spring per tre puntate, registrato nelle scorse settimane a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, vedrà salire questa sera sul palco: Tommaso Paradiso. Annalisa. Sal Da Vinci. Emma. Rkomi. Geolier. Fedez e Masini. Sayf. Ditonellapiaga. Serena Brancale. Levante. Delia. Ernia. Luchè. Francesco Renga. Noemi. Cioffi. Fabio Rovazzi. Lda e Aka7even. Bresh. Tredici Pietro. Mara Sattei. Battiti Live Spring al via su Canale 5.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live Spring al via su Canale 5. Ecco il cast della prima puntata

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