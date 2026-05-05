Mercoledì 6 maggio, alle ore 21:20, sarà trasmessa su Canale 5 la seconda puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del noto festival musicale italiano. Per questa edizione, il concerto si svolge in una nuova location, lontano dalla tradizionale cornice pugliese. La serata presenterà un cast di artisti di rilievo nazionale, con esibizioni di vari cantanti e band che si esibiscono dal vivo.

Mercoledì 6 maggio torna in prima serata su Canale 5 il TIM Battiti Live Spring, la versione primaverile del celebre festival musicale italiano che quest’anno si è spostato per la prima volta fuori dalla sua storica cornice pugliese. Alla conduzione, come sempre, Michelle Hunziker affiancata da Alvin, per una serata all’insegna della musica dal vivo e di un cast di tutto rispetto. Il programma prenderà il via intorno alle 21:30-21:40, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Si tratta del secondo dei tre appuntamenti in programma: dopo la prima puntata del 29 aprile, seguirà ancora quella del 13 maggio, a chiudere il ciclo.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Battiti Live Spring 2026: cast stellare per la seconda puntata

Notizie correlate

Leggi anche: Da Annalisa a Fedez: Battiti Live Spring 2026 sbarca a Ferrara con un cast stellare (gratis). Ecco chi ci sarà

Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntataBattiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata su Canale 5, 29 aprile Questa sera, 29 aprile...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5; Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; TIM Battiti Live Spring: la scaletta, i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5; Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker accende la primavera di Canale 5: ospiti, chi canta e scaletta.

Tim Battiti ricomincia stasera con la versione Live Spring: le hit della primaveraLa scaletta del Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate) si potrà rivedere la ... iodonna.it

TIM Battiti Live Spring, il 6 maggio la seconda puntata su Canale 5Dopo il successo del debutto, TIM Battiti Live Spring torna in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata, in onda mercoledì 6 maggio. L’appuntamento prosegue il ciclo di tre serate speciali regi ... fm-world.it

Dopo il successo del debutto, "TIM Battiti Live Spring" torna in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata, in onda mercoledì 6 maggio. L’evento è stato registrato a Ferrara. - facebook.com facebook

Da stasera su Canale 5 "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com