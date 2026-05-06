Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Battiti Live Spring 2026 va in onda dal 29 aprile su Canale 5 e prevede tre puntate in prima serata condotte da Michelle Hunziker e Alvin. La seconda puntata sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming, offrendo agli spettatori diverse opzioni per seguire lo show. La trasmissione si svolge in un’edizione primaverile e coinvolge vari artisti e musicisti.

. Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento con la seconda puntata questa sera, 6 maggio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Battiti Live Spring 2026 streaming live. Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Tpi.it

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