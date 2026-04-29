Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv | dove vedere la prima puntata

Dal 29 aprile, su Canale 5, prende il via la prima puntata di Battiti Live Spring 2026, uno spettacolo condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La trasmissione, in programma per tre serate, sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming. La prima puntata verrà trasmessa in prima serata, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire lo show dal vivo sui canali tradizionali e online.

. Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento con la prima puntata questa sera, 29 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Battiti Live Spring 2026 streaming live. Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Tpi.it

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