Figlio di Guerrino Casamonica arrestato a Milano minacce alla fermata del bus e pugni agli agenti

Un uomo di 35 anni, Consilio Casamonica, appartenente al clan criminale Casamonica, è stato arrestato a Milano. È stato fermato alla stazione dei bus di Lampugnano dopo aver minacciato alcuni passeggeri e aver aggredito gli agenti della Polizia Locale, a cui ha rivolto anche pugni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto.