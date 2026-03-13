Figlio di Guerrino Casamonica arrestato a Milano minacce alla fermata del bus e pugni agli agenti
Un uomo di 35 anni, Consilio Casamonica, appartenente al clan criminale Casamonica, è stato arrestato a Milano. È stato fermato alla stazione dei bus di Lampugnano dopo aver minacciato alcuni passeggeri e aver aggredito gli agenti della Polizia Locale, a cui ha rivolto anche pugni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto.
Il 35enne Consilio Casamonica, del omonimo clan criminale, è stato fermato alla stazione bus di Lampugnano dopo minacce ai passeggeri e l’aggressione alla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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