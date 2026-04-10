Le forze dell’ordine di Roma hanno sequestrato circa 24.000 litri di gasolio contraffatto durante un’operazione che ha coinvolto sette stazioni di servizio nella città. L’intervento, condotto dalla Guardia di Finanza, ha portato alla messa in sicurezza del carburante sospetto, lasciando sotto sequestro i materiali trovati. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle misure successive adottate.

Le autorità romane hanno messo in sicurezza circa 24.000 litri di gasolio contraffatto dopo un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito sette stazioni di servizio. L’intervento, che ha portato al sequestro di quattro colonnine e alla denuncia di diversi gestori, è scaturito da accertamenti chimici che hanno rivelato la pericolosità del carburante distribuito. Il cuore dell’indagine si è concentrato sulla qualità dei prodotti venduti ai cittadini. Utilizzando un laboratorio chimico mobile, i militari hanno effettuato analisi immediate sui campioni prelevati. I risultati sono emersi con chiarezza: in diverse occasioni, il punto di infiammabilità del gasolio registrato era inferiore al limite legale fissato a 55°C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, colpo al gasolio tossico: 24.000 litri sequestrati a Roma

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32 Serie A Stadio Olimpico Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #RomaPisa x.com