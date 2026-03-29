Si apre una nuova eventualità per la Juventus legata a Lewandowski. La trattativa per il rinnovo con il Barcellona potrebbe non andare a buon fine, poiché il calciatore polacco potrebbe decidere di non prolungare il contratto con il club catalano. Se questa ipotesi si concretizzasse, si potrebbe considerare la possibilità di vederlo indossare la maglia bianconera.

Lewandowski Juve, il polacco potrebbe non rinnovare con il Barcellona e a quel punto attenzione alla possibilità di vederlo in bianconero. Il calciomercato internazionale sta vivendo ore di profonda incertezza attorno a uno dei centravanti più iconici dell’ultimo decennio. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport, il Barcellona e Robert Lewandowski si trovano a un bivio cruciale per il proprio futuro. Sebbene il club blaugrana sia intenzionato a proseguire il rapporto con il polacco, le condizioni economiche dovranno necessariamente mutare a causa dei rigidi paletti del fair play finanziario della Liga. Il club catalano sta valutando una revisione completa dell’accordo con il numero 9. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, si apre una nuova possibilità? La trattativa per il rinnovo con il Barcellona potrebbe complicarsi. Il motivo

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