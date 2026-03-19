Roddick sbotta | Basta con Sinner non c’è niente che non vada in lui!

Durante l’ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha commentato il recente successo di Jannik Sinner a Indian Wells, esprimendo un giudizio deciso e senza mezzi termini. L’ex tennista americano ha affermato che non c’è nulla da rimproverare a Sinner e ha criticato chi si concentra troppo sui suoi aspetti negativi. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli appassionati di tennis.

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha commentato il momento di Jannik Sinner, fresco vincitore di Indian Wells. L’ex tennista statunitense ha invitato a ridimensionare i giudizi spesso altalenanti sull’azzurro, sottolineando come, nonostante i risultati, le valutazioni cambino troppo rapidamente. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roddick sbotta: “Basta con Sinner, non c’è niente che non vada in lui!” Articoli correlati Jannik Sinner, Andy Roddick sconvolto: "Che ca*** di onestà"Nel corso di una puntata del suo podcast, Andy Roddick ha dialogato a lungo con Holger Rune e il confronto è finito inevitabilmente su Jannik Sinner. Roddick allibito per quello che ha detto Sinner: “Ho pensato ‘c…o, che onestà’. Noi mentivamo”Andy Roddick ha raccontato come sia rimasto stupito da una conferenza stampa di Jannik Sinner: "Io sarei stato puntiglioso".