Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis | Non si comprende la complessità del suo gioco

In un episodio del suo podcast, l’ex tennista ha commentato la finale del Masters 1000 di Madrid, dove Sinner ha battuto Zverev in 57 minuti. Ha sottolineato la straordinaria bravura del giovane italiano, sottolineando la complessità del suo stile di gioco. La partita è stata descritta come una dimostrazione di superiorità tecnica, suscitando sorpresa e ammirazione nell’intervistato. Recentemente, alcuni hanno accusato Sinner di annoiare e di essere negativo per il tennis.

Nel racconto del suo podcast, Andy Roddick ha espresso stupore e quasi incredulità davanti alla superiorità mostrata da Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, chiusa in appena 57 minuti. Una partita talmente a senso unico da diventare, nelle parole dell’americano, quasi una questione di tempo: “ Sembrava mancassero una ventina di minuti alla fine “, racconta, sottolineando come Sinner stesse semplicemente “ dominando “. Roddick allarga subito il discorso: l ’assenza di Carlos Alcaraz rende ancora più evidente il divario attuale nel circuito. “ Quando Carlos non c’è, la differenza diventa lampante “, osserva, ricordando come in passato Zverev fosse stato competitivo contro Sinner, mentre oggi il rapporto si è completamente ribaltato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis: “Non si comprende la complessità del suo gioco” Notizie correlate Leggi anche: Andy Roddick: “La forma recente di Jannik Sinner è semplicemente straordinaria.” Linguaggio inclusivo, l'assessora Macrelli: "Chi parla di inutile complessità non comprende il potere delle parole""La mozione ci richiama l’importanza del fare posto a tutte le persone che già fanno parte della nostra comunità e legittimarne il loro ruolo al suo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis: Non si comprende la complessità del suo gioco; Sinner è un algoritmo, non c'è speranza per nessuno: la 'sentenza' di Roddick; Andy Roddick su Jannik Sinner: Ti fa pensare che quando Carlos Alcaraz non c'è...; Andy Roddick invita i fan a non esagerare dopo la possibile sconfitta di Rafael Jodar. Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis: Non si comprende la complessità del suo giocoNel racconto del suo podcast, Andy Roddick ha espresso stupore e quasi incredulità davanti alla superiorità mostrata da Jannik Sinner nella finale del ... oasport.it Andy Roddick risponde a Kyrgios: Perde tempo a postare siringhe e commentare la vita di altriNick Kyrgios ha ripetutamente attaccato Jannik Sinner nel corso degli ultimi mesi, accusandolo più volte in merito alla positività riscontrata al Clostebol nel mese di marzo e da cui il numero 1 del ... oasport.it "Grazie al cielo c’è finalmente un buon giocatore dalla Spagna!". L'ex numero 1 del mondo Andy Roddick commenta con ironia l’ascesa di Rafael Jodar. LA SUA ANALISI - facebook.com facebook Sono d’accordissimo con Roddick, che nel suo podcast Served ha detto: “Chi dice che si annoia a vedere Sinner, vuol dire che non guarda, non osserva”. x.com