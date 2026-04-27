Alla vigilia della semifinale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco, il calciatore ha rivissuto il suo periodo a Napoli, ricordando come l’allenatore gli abbia dato una spinta decisiva e come fosse felice in quella città. Ha anche menzionato che i tifosi lo chiamavano “Kvaradona” per strada, sottolineando il legame con i supporter partenopei. Le sue parole hanno richiamato l’attenzione sul suo passato nel club italiano.

Alla vigilia della semifinale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco, Kvaratskhelia è tornato a parlare di Napoli. Lo ha fatto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul soprannome che lo ha accompagnato per tutta la sua avventura in azzurro: Kvaradona. E il georgiano ha aperto un cassetto di ricordi che dice molto del legame con la città. “Ogni famiglia a Napoli ha una foto di Maradona in casa”. “Quando mi trasferii al Napoli, nelle strade mi iniziarono a chiamare Kvaradona e ovviamente voglio dire che è un piacere quando ti paragonano al Goat del calcio. Sappiamo quanto forte fosse Maradona e a Napoli è un dio. Ogni famiglia ha una sua foto in casa e per me ovviamente è stato un piacere, anche se nessuno si può paragonare a Maradona che era il migliore, uno dei migliori della storia”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: “Conte è stato fantastico, mi ha dato la prima spinta. A Napoli ero felice, mi chiamavano Kvaradona per strada”

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