Bassetti | Fare sesso due volte a settimana aiuta a ridurre il rischio di infarto

Un medico genovese ha condiviso sui social che mantenere una vita sessuale attiva, con due incontri settimanali, potrebbe contribuire a ridurre il rischio di infarto. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di salute cardiovascolare e benessere generale. La comunicazione si concentra sulle potenziali relazioni tra attività sessuale e salute del cuore, senza approfondire dettagli scientifici o studi specifici.

Una vita sessuale sana aiuta anche il benessere e il cuore: a ribadirlo è il medico genovese Matteo Bassetti sui suoi canali social.Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino ha parlato del sesso non solo come un modo per offrire più di una semplice connessione emotiva.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Il farmaco che può ridurre del 30% il rischio di infarto nei diabetici: lo studio del Mass General BrighamUn nuovo studio del Mass General Brigham mostra come la terapia a base del farmaco monoclonale evolocumab, finora riservata ai pazienti con... Quante volte è “normale” fare sesso? La risposta potrebbe sorprenderviIl quesito sulla frequenza ideale dell’attività sessuale rappresenta uno dei temi più ricercati e dibattuti nell’ambito del benessere di coppia.