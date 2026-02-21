Quante volte è normale fare sesso? La risposta potrebbe sorprendervi
Un nuovo studio analizza la frequenza del sesso considerata normale nelle coppie. I ricercatori hanno raccolto dati su diverse abitudini sessuali, evidenziando variazioni legate all’età e alle relazioni. I risultati mostrano che non esiste una cifra universale, ma molte coppie trovano soddisfazione con numeri diversi. La ricerca invita a riflettere sulla percezione di normalità e sulla libertà di definire il proprio ritmo.
Il quesito sulla frequenza ideale dell’attività sessuale rappresenta uno dei temi più ricercati e dibattuti nell’ambito del benessere di coppia. Spesso, il confronto con standard immaginari genera ansia o insicurezza, ma la scienza offre una prospettiva basata su dati numerici e analisi comportamentali che aiuta a ricollocare il fenomeno in una dimensione più realistica e meno idealizzata. Secondo le ricerche condotte dal prestigioso Kinsey Institute, la frequenza dei rapporti sessuali non è un dato statico, ma evolve significativamente in relazione all’età biologica e alle fasi della vita. Lo studio evidenzia una correlazione diretta tra il trascorrere degli anni e il numero di incontri intimi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
