I playoff di Eurolega per la stagione 202526 sono iniziati con tre incontri nella serata di oggi. Le squadre di Fenerbahçe, Olympiacos e Panathinaikos sono state protagoniste di gara-1, tutte portando a casa la vittoria nelle rispettive partite. Le sfide si sono svolte senza incidenti e hanno visto le squadre affrontarsi con grande intensità. I risultati delle prime gare definiranno le prossime fasi del torneo.

Hanno preso il via i playoff di Eurolega 202526 e nella serata di oggi erano tre i match in programma. Aspettando Real Madrid-Hapoel Tel Aviv di domani sera, dunque, a scendere in campo sono state Fenerbahce-Zalgiris, Olympiacos-Monaco e Valencia-Panathinaikos. E se Fener e Olympiacos confermano il fattore campo senza problemi, mentre a Valencia colpaccio del Pana. FENERBAHCE ISTANBUL – ZALGIRIS KAUNAS 89-78. Dura un quarto la resistenza dello Zalgiris Kaunas sul campo del Fenerbahce, nel match che ha inaugurato i playoff di Eurolega. I lituani, infatti, partono bene, guidano il match nei primi minuti, ma nel finale del primo quarto arriva la prima fiammata dei turchi per il 25-20 con cui si va al primo stop.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Fenerbahce, Olympiacos e Panathinakos vincono gara-1 dei playoff di Eurolega

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