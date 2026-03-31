Se non è un record nazionale, poco ci manca. Ancora sconfitto in casa Nuovo Basket Altopascio targato Marex: 57-59 contro Bottegone Pistoia. Al "Palamarconi" non sanno più a quale santo votarsi. La vittoria in casa manca dalla prima giornata di campionato, era l’11 ottobre 2025. E, ironia della sorte, quel successo arrivò contro Endas Pistoia che, adesso, sta guidando la classifica. Partita equilibrata con i rosablu che ce l’hanno messa davvero tutta, ma che dovranno rassegnarsi a giocarsi la salvezza ai play-out. Ultimi in classifica a quota 14, a tre giornate dalla fine, la salvezza diretta è un miraggio. Le residue possibilità sarebbero legate alla gara prevista dopo la sosta pasquale, il 12 aprile, in trasferta (dove Marex si trova meglio) contro Valdera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR2» maschile. Marex ancora ko, play-out in vista

Articoli correlati

Basket - Serie "DR2» maschile regionale. Marex: ko con onoreOttima prestazione per Nuovo Basket Altopascio targato Marex, nella quarta di ritorno in Divisione Regionale "2".

Basket - Serie "DR2» maschile. Marex affonda, altra sconfittaEnnesima sconfitta per Marex Altopascio, adesso sempre più ultima in classifica e staccata di quattro lunghezze, due vittorie, dalle penultime, dopo...

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Basket Maschile: la Caputi Nuova Basket San Vito verso il sogno DR1; Impresa per la Cono Basket Bovalino, che conquista una splendida vittoria in trasferta; Basket - Serie DR2 maschile. Marex ancora ko, play-out in vista; Basket - Serie DR2 maschile Impresa della Marex Successo sulla Cisa.

Basket - Serie DR2» maschile. Impresa della Marex. Successo sulla CisaImpresa del Nuovo Basket Altopascio targato Marex che vince a Pontremoli contro Cisa per 64-65 e aggancia la franchigia ... sport.quotidiano.net

Tre giorni di basket, torna il 'Trofeo Adamant': "Palestra per giovani atleti ed arbitri" x.com

26 gennaio 1995; Rimini Vs Udine, campionato italiano di A2. Un talentuoso 24enne mette a referto un record straordinario per il Basket Italiano: 87 punti in una sola partita. 4 anni più tardi sarà il capitano della nazionale che ci regalerà il titolo europeo. Il suo - facebook.com facebook