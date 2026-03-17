Niente da fare. Prosegue la maledizione del "Palamarconi". Decima sconfitta consecutiva in casa per Nuovo Basket Altopascio targato Marex. Stavolta a banchettare ad Altopascio (del resto i cittadini del Tau sono. noti ristoratori) è stata la Folgore Fucecchio che è passata con il punteggio 54-63. A questo punto della stagione, a cinque giornate dalla fine della regular season, i play-out sono praticamente matematici per i rosablu. L’ultima speranza era proprio contro il team fucecchiese, decimo, che, adesso, però, ha otto punti di vantaggio. Altopascio, ultimo, dovrebbe vincerle tutte e sperare che Fucecchio e le altre le perdano tutte. Assai improbabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR2» maschile. Marex bruciata dalla Folgore. Ma la salvezza resta possibile

Articoli correlati

Basket - Serie "DR2» maschile. Marex affonda, altra sconfittaEnnesima sconfitta per Marex Altopascio, adesso sempre più ultima in classifica e staccata di quattro lunghezze, due vittorie, dalle penultime, dopo...

Leggi anche: Basket - Serie "DR2» maschile. Marex: via Nicolosi, torna Traversi

Contenuti e approfondimenti su Basket Serie DR2 maschile Marex...

Temi più discussi: Virtus Mazara – Pallacanestro Bagheria: appuntamento sera al Palazzetto dello Sport; Pallacanestro Grosseto domina a Piombino: terza vittoria consecutiva; Dinamo, salvezza ormai compromessa.

Basket - Serie DR2» maschile. Marex bruciata dalla Folgore. Ma la salvezza resta possibileNiente da fare. Prosegue la maledizione del Palamarconi. Decima sconfitta consecutiva in casa per Nuovo Basket Altopascio targato Marex. sport.quotidiano.net

Basket - Serie DR2» maschile. Marex Altopascio perde il derby con il ChiesinaNiente da fare. La maledizione del Palamarconi resiste impavida a tutti i tentativi di esorcizzarla. Probabilmente è un record. lanazione.it

EMI Basket Gubbio – UBS Foligno 61-63. Prima sconfitta interna di EMI Gubbio dopo una gara decisa agli ultimi secondi http://ow.ly/ZEAf106vWUA #tuttoggi #ComunicatiStampa #GubbioeGualdo #Sport #evidenza - facebook.com facebook

Il Pireo, l’OAKA: due arene in cui chi ama il basket dovrebbe entrare almeno una volta nella vita. Ci andiamo insieme ad aprile ATGers, dopo anni di serate e nottate a vivere il basket insieme dietro uno schermo, è arrivato il momento di farlo dal vivo! INF x.com