Basket serie B | Pielle in vetta tutta la gioia di Turchetto | Attitudine incredibile giocare in questo palazzetto è strepitoso
Turchetto ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della Pielle Livorno contro Virtus Roma, un risultato che ha portato la squadra in cima alla classifica di serie B. La squadra ha mostrato un atteggiamento eccezionale nel palazzetto del PalaMacchia, dove i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i due punti e sorpassare i capitolini nella differenza canestri. La partita si è conclusa con un punteggio di 81-75, lasciando tutti i tifosi locali pieni di orgoglio.
L'orgoglio del coach biancoblù: "Questa squadra funziona perché è gruppo nonostante tutte le difficoltà e le imperfezioni" Al termine del big match coach Andrea Turchetto ha commentato con entusiasmo la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una partita di spessore in cui ogni giocatore ha fatto qualcosa di importante, trovando anche le giocate sporche che ci erano mancate nelle ultime gare. Abbiamo avuto un’attitudine incredibile, spinti da un PalaMacchia strepitoso. È veramente incredibile giocare in questo palazzetto”. “Noi dobbiamo capire cosa gli altri fanno meglio di noi - ha continuato il coach -, cercando con le nostre qualità di trovare il modo per vincere le partite.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Pielle, Turchetto archivia Chiusi e guarda oltre: "La Coppa? Sarebbe una soddisfazione giocarla"
La Pielle Basket torna alla vittoria con un successo importante contro Chiusi, conquistando due punti cruciali per il cammino in serie B.
Basket, serie B | Riecco la Pielle, Caserta è già alle spalle. Turchetto: "Le sconfitte non sono drammi e ogni vittoria è importante"
La Pielle Basket ha conquistato una vittoria importante contro Jesi, con il punteggio di 79-66 al PalaMacchia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pielle Livorno-Virtus Roma 81-75: spettacolo al PalaMacchia, i biancoblù vincono e tornano in vetta; Dany Basket Quarrata, contro la Pielle Livorno a caccia dell'impresa; Serie B Nazionale, Pielle Livorno-Virtus Roma in live su Twitch; Dany Quarrata-Pielle Livorno 79-87: prestazione solida dei biancoblù che tornano a correre.
Basket, serie B | Pielle in vetta, tutta la gioia di Turchetto: Attitudine incredibile, giocare in questo palazzetto è strepitosoUna prestazione clamorosa quella della Pielle Livorno che al PalaMacchia ha battuto 81-75 la capolista Virtus Roma, agganciandola in classifica e mettendosi davanti in virtù della differenza canestri ... livornotoday.it
Basket Serie B, la Pielle batte la capolista Virtus Roma dopo aver condotto per tutto il match (Video)Livorno 15 febbraio 2026 Basket Serie B, la Pielle batte la capolista Virtus Roma dopo aver condotto per tutto il match ... livornopress.it
BASKET SERIE A2 RIETI. UNA GRANDE SEBASTIANI BATTE VERONA AL PALASOJOURNER La Sebastiani vince con carattere e forza con Verona 82-78. Gara vinta di garra con una rimonta nei minuti cruciali dell’incontro con una prestazione super di Udo facebook