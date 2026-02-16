Basket serie B | Pielle in vetta tutta la gioia di Turchetto | Attitudine incredibile giocare in questo palazzetto è strepitoso

Turchetto ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della Pielle Livorno contro Virtus Roma, un risultato che ha portato la squadra in cima alla classifica di serie B. La squadra ha mostrato un atteggiamento eccezionale nel palazzetto del PalaMacchia, dove i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i due punti e sorpassare i capitolini nella differenza canestri. La partita si è conclusa con un punteggio di 81-75, lasciando tutti i tifosi locali pieni di orgoglio.

L'orgoglio del coach biancoblù: "Questa squadra funziona perché è gruppo nonostante tutte le difficoltà e le imperfezioni" Al termine del big match coach Andrea Turchetto ha commentato con entusiasmo la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una partita di spessore in cui ogni giocatore ha fatto qualcosa di importante, trovando anche le giocate sporche che ci erano mancate nelle ultime gare. Abbiamo avuto un'attitudine incredibile, spinti da un PalaMacchia strepitoso. È veramente incredibile giocare in questo palazzetto". "Noi dobbiamo capire cosa gli altri fanno meglio di noi - ha continuato il coach -, cercando con le nostre qualità di trovare il modo per vincere le partite.

La Pielle Basket torna alla vittoria con un successo importante contro Chiusi, conquistando due punti cruciali per il cammino in serie B.

La Pielle Basket ha conquistato una vittoria importante contro Jesi, con il punteggio di 79-66 al PalaMacchia.

