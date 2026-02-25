Basket serie B Interregionale Doccia fredda per la Mens Sana Lussazione alla spalla | Nepi out

Nepi si è infortunato alla spalla durante il derby contro la Virtus, causando l’uscita anticipata dalla partita. La lussazione ha costretto il giocatore a lasciare il campo e a sottoporsi a un trattamento medico. La squadra ha ottenuto comunque due punti, ma l’infortunio di Nepi rappresenta un problema serio per le prossime gare. La Mens Sana si trova ora a dover riorganizzare la formazione per le sfide future.

Nuova pesante tegola in casa Mens Sana, uscita con due punti ma anche con altrettante defezioni importanti dal derby contro la Virtus. "La Note di Siena Mens Sana Basketball comunica che durante la partita di domenica, a seguito di un contatto di gioco, Alessandro Nepi (foto) ha riportato una lussazione dell'articolazione acromion claveare della spalla sinistra che lo costringerà a un periodo di stop e terapie, prima di una nuova valutazione che avverrà tra tre settimane". Le condizioni dell'esterno erano apparse da subito serie e ieri, appena 24 ore dopo lo stop di Prosek, è arrivato il verdetto.