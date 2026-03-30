Nts Informatica Rimini non sbaglia mai | Sassari battuta ora la corsa alla serie A

La Nts Informatica Basket Rimini ha concluso la stagione con una vittoria, superando 68-60 la Junior Team Dinamo Sassari. La squadra ha ottenuto così il quattordicesimo successo su quattordici partite disputate, mantenendo un percorso imbattuto nel campionato. La partita si è svolta senza sconfitte per Rimini, che ora si prepara alla fase successiva della competizione.

Quattordicesima vittoria consecutiva per i biancorossi, pronti al concentramento decisivo di maggio per la promozione in serie A Si chiude con una vittoria e soprattutto con un percorso netto la stagione della Nts Informatica Basket Rimini, che supera 68-60 la Junior Team Dinamo Sassari e centra il quattordicesimo successo in altrettante partite. Un cammino perfetto che ora proietta i biancorossi verso il decisivo appuntamento di maggio per la promozione in Serie A. L’avvio è complicato per Rimini, sorpresa dall’aggressività di Sassari che vola subito sul 2-10 approfittando di alcune palle perse e di un attacco poco fluido. Il timeout cambia però l’inerzia della gara: i biancorossi alzano ritmo e intensità, ritrovano la circolazione di palla e rientrano fino al sorpasso, chiudendo il primo quarto avanti 15-14. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nts Informatica Rimini non sbaglia mai: Sassari battuta, ora la corsa alla serie A Articoli correlati Nts Informatica, sfida d’alta classifica prima dei playoff. Alla Carim arriva SassariDomenica (29 marzo), alle ore 15, la palestra Carim di via Cuneo a Rimini sarà teatro di una sfida di alta classifica: la capolista ospita la seconda... Nts Informatica Rimini torna in campo per chiudere l'andata, doppio impegno in SardegnaL’esperienza dello scorso anno in terra sarda ha insegnato che nella gestione di una trasferta così impegnativa non si può lasciare nulla al caso,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nts Informatica Rimini Temi più discussi: NTS Informatica Basket Rimini-Junior Team Dinamo Sassari, prima contro seconda; Nts Informatica, sfida d’alta classifica prima dei playoff. Alla Carim arriva Sassari; Ancora una vittoria per Nts Informatica. Parma messa sotto in trasferta: 70 a 73. Rimini passa come prima e vola ai play off per la Serie A; NTS Informatica Basket Rimini: domenica scontro al vertice con Sassari. Laumas GiocoParma-NTS Informatica Basket Rimini 70-73. Rimini vola ai play off!NTS informatica Basket Rimini espugna Parma 70-73 e si assicura il playoff da prima assoluta. Sarà ininfluente per la classica l'ultima di campionato contro Sassari di domenica 29 marzo alla quale non ... newsrimini.it NTS Informatica Basket Rimini: domenica scontro al vertice con SassariDomenica 29 marzo, alle ore 15:00 la Palestra CARIM di Via cuneo 11 a Rimini, si celebrerà una festa doppia: la prima in classifica incontrerà la seconda ed ... chiamamicitta.it NTS Informatica Basket Rimini Junior Team Dinamo Sassari - facebook.com facebook