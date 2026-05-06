Basket | il Città di Monsummano Under 14 e 13 Successo Shoemakers per il Trofeo giovanile

Dopo sette anni di attesa, il basket giovanile è tornato a movimentare Monsummano Terme con le squadre Under 14 e 13 del Città di Monsummano. La manifestazione si è svolta nel fine settimana, portando in campo i giovani atleti e attirando appassionati della zona. La competizione ha visto anche la vittoria della squadra Shoemakers nel Trofeo giovanile, con incontri disputati sul parquet locale.

Dopo sette anni di attesa forzata, il grande basket giovanile é tornato a far battere il cuore di Monsummano Terme. Si è conclusa con un successo straordinario l’edizione della rinascita del Trofeo Città di Monsummano Terme. Per tre giorni oltre 200 atleti si sono sfidati sui campi da basket, sostenuti da un pubblico numeroso che ha fatto registrare più di 1000 presenze complessive. Numeri che raccontano molto più dell’aspetto sportivo e testimoniano la voglia del territorio di tornare a vivere momenti condivisi dopo anni complessi. Fondamentale il contributo dell’organizzazione: circa cinquanta collaboratori hanno lavorato con impegno per garantire la riuscita della manifestazione, dando vita a un’iniziativa ben strutturata, in cui hanno preso parte anche società provenienti da diverse regioni italiane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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