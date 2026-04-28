Basket giovanile Trofeo ’Città di Ferrara’ alla Treviso Academy Podio per la Vis 2008 che sale al terzo posto

La sedicesima edizione del torneo “Città di Ferrara” si è conclusa con la vittoria della Treviso Basket Academy nella categoria under 13. La squadra ha conquistato il primo posto, mentre la Vis 2008 si è aggiudicata il terzo, salendo sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di diverse formazioni giovanili e si è svolta nel rispetto del regolamento stabilito per la categoria.

Va alla Treviso Basket Academy una bellissima sedicesima edizione del torneo “Città di Ferrara”, categoria under 13. Al termine di una quattro giorni di altissimo livello, sono i ragazzi di coach Menegon a superare in una finale al cardiopalma l’?stanbul Türk Telekom: i trevigiani conducono praticamente tutto il match, prima del rientro nell’ultimo quarto dei turchi, guidati dal miglior realizzatore del torneo, Demir?erano?lu. Sul 65-65, per?stanbul la beffa arriva nei secondi finali: la tripla dell’Mvp del torneo, Riccardo Grotto, manda i titoli di coda e consegna il “Città di Ferrara” a Treviso. Si aggiudica il terzo posto, in un’altra bellissima finale, la squadra di casa della Bondi Vis 2008.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Trofeo ’Città di Ferrara’ alla Treviso Academy. Podio per la Vis 2008, che sale al terzo posto Notizie correlate Basket giovanile. Quarto posto a Piombino per la Vis under 17 di SantiNell’U17 Eccellenza, chiude con due vittorie e tre sconfitte con avversarie di grandissima qualità la Bondi di coach Santi alla Coppa Carnevale di... Basket giovanile: dal 23 al 26 aprile, organizza la 4 Torri. I migliori under 13 al ’Città di Ferrara’È ai nastri di partenza la sedicesima edizione del prestigioso torneo "Città di Ferrara", il tradizionale appuntamento del ponte di San Giorgio con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket giovanile. Spring Cup alla Benedetto ’64. Un successo di partecipazione; Arezzo al centro del basket giovanile: torna il torneo Guido Guidelli; Minibasket - L’evento. Trofeo Cefa a Castelnuovo. Via alla fase internazionale. Basket giovanile: dal 23 al 26 aprile, organizza la 4 Torri. I migliori under 13 al ’Città di Ferrara’È ai nastri di partenza la sedicesima edizione del prestigioso torneo Città di Ferrara, il tradizionale appuntamento del ponte ... sport.quotidiano.net Arezzo al centro del basket giovanile: torna il torneo Guido GuidelliDa venerdì 24 a domenica 26 aprile si terrà la quarantunesima edizione del trofeo internazionale di pallacanestro. L’evento, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, vedrà la presenza del tecnico della ... today.it BASKET. A TREVISO IL XVI° TORNEO “CITTÀ DI FERRARA”; BONDI VIS 2008 FERRARA AL TERZO POSTO. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/basket-a-treviso-il-xvi-citta-di-ferrara-bondo-vis-2008-ferrara-al-terzo-posto/ facebook