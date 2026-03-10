Golf club bologna Trionfano Pagani e Sassoli de Bianchi

Al Golf Club Bologna si è aperto il fine settimana con il torneo Pastry Lab Andrea Tedeschi. La competizione, a coppie, ha visto prevalere Achille Sassoli de Bianchi e Nardo Pagani, che hanno concluso con 73 colpi, uno sopra il par. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta su un percorso ben curato.

Il trofeo Pastry Lab Andrea Tedeschi dà il via al fine settimana del Golf Club Bologna. La gara, con formula a coppie, è vinta da Achille Sassoli de Bianchi e Nardo Pagani con 73 colpi, uno solo oltre il par. Nella categoria netta Luca e Michele Puglisi (45) superano di misura Massimo Fuzzi con Marco Sabbioni e Andrea Anderlini con Gino Bedogni. Il giorno seguente, seppur senza brillare, torna alla vittoria Maurizio de Vito Piscicelli. Lo fa nella tappa del circuito Balsamic Golf Trophy con 81 colpi causati dalla poca efficacia nei par 5. Giovanni Zaro (34), Eugenio Zappoli (34) e Loris Hu (39) si impongono nelle tre categorie nette aggiudicandosi le preziose ampolle di aceto balsamico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf club bologna. Trionfano Pagani e Sassoli de Bianchi Articoli correlati I velisti dello Yacht Club Italiano trionfano alla Monaco Optimist Team RaceI giovani velisti dello Yacht Club Italiano di Genova conquistano la vittoria assoluta alla 14esima Monaco Optimist Team Race. L'esplosione al Royal Liverpool Golf ClubIl Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi green: si tratta della...