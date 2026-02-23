Basket - B maschile Un Bcl senza problemi

BCL 87 DON BOSCO CROCETTA 64 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14, Pierini 6, Pichi 9, Trentin 3, Cirrone. All.: Olivieri. DON BOSCO CROCETTA TORINO: Coti 6, Andreutti ne, Perez, Hida 3, Lachello 4, Minnucci 7, Cellino 13, Rosso 2, Percoco, Cian 7, Villar 12, Okoro 10. All.: Maino. Arbitri: Delliallisi di Livorno e Pompei di Cannara. Note: parziali 26-16, 50-34, 72-47. LUCCA - Una vittoria mai in discussione che mantiene Bcl al secondo posto del campioanto, rimanendo appaiata a Costone Siena, vincitore a Empoli (ma ha vinto lo scontro diretto di andata) e dietro soltanto alla Mens Sana che ha vinto il difficile derby esterno contro la Virtus Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra maschile di basket BCL ha raggiunto un importante risultato, superando STOSA VIRTUS SIENA con il punteggio di 80-75.

