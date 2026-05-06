Basiletti-Tomljanovic oggi in tv WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti torna in televisione per la partita di tennis femminile valida per il torneo WTA di Roma 2026. La giocatrice, che ha già attirato l’attenzione, affronterà Tomljanovic. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in TV, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo. La partita rappresenta un momento importante per la carriera della tennista.

Oggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è guadagnato l’accesso al main draw degli Internazionali d’Italia 2026, sorprendendo nel percorso intrapreso nel tabellone cadetto. LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30 Vittorie che hanno posto l’accento sulle capacità della tennista tricolore, che cercherà di sfruttare l’effetto a sorpresa nella sfida odierna contro l’australiana Ajla Tomljanovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. Leggi anche: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Basiletti - Tomljanovic (Internazionali BNL d'Italia); Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccio. Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi ... oasport.it Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com