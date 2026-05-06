Basile in tour nelle Municipalità gli incontri nei villaggi e le nuove tappe già fissate in tutta Messina

Il candidato sindaco sta portando avanti il suo tour elettorale nelle diverse Municipalità della città, incontrando i cittadini nei villaggi e nei quartieri. Insieme ai candidati alla presidenza, si svolgono incontri pubblici con l’obiettivo di ascoltare le esigenze e le opinioni dei residenti. Le tappe del tour sono state già programmate in diverse zone di Messina, continuando così la serie di incontri programmati in tutta la città.

Prosegue il viaggio elettorale di Federico Basile nei quartieri cittadini. Il candidato sindaco continua il tour nelle Municipalità insieme ai candidati alla presidenza, portando avanti una serie di incontri pubblici nei villaggi con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con i residenti e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile avvia il tour delle Municipalità, presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieriPrima tappa a Piazza San Vincenzo con il candidato Renato Coletta: in programma incontri in tutte le sette circoscrizioni fino al 9 aprile tra... Basile in Quarta Municipalità, piano da 98 milioni per Messina tra riqualificazione urbana, mobilità e culturaProsegue con la seconda tappa nella Quarta Municipalità il tour del sindaco Federico Basile, candidato alla guida della città per il prossimo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni, terzo tour di Basile tra i quartieri; Comunali Messina. Tour Municipalità di Basile nella Quarta: Già pianificati 11 interventi grazie a 98,4 milioni di fondi; Un viaggio di 12 giorni per difendere il Santuario dei Cetacei, lunedì parte il tour di Matteo Basile da Andora; Comunali Messina, 15 liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Messina, il tour di Basile nelle municipalità: Oltre 10 milioni per opportunità in ambito sportivo e commercialeGiovedì 23 aprile, a Contesse, in piazza Lax, insieme al candidato alla presidenza Nico Raffa, Basile ha presentato il processo attraverso cui è stato potenziato un quartiere ricco di urbanizzazione ... ilsicilia.it Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATEContinua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente della Quarta, Renato Coletta, incontrerà sabato 2 maggio alle 19.30 in Piaz ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: “votare Basile significa votare De Luca” - facebook.com facebook La figlia in braccio, il killer che spara alle spalle: così la mafia uccise il capitano Basile. Sono le due di notte del 4 maggio 1980 – 46 anni oggi. Si è quasi addormentata quella bambina che, in braccio al padre, si accorge dell’arrivo di un uomo ma non compren x.com