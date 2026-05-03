Basile in Quarta Municipalità piano da 98 milioni per Messina tra riqualificazione urbana mobilità e cultura

Il sindaco Federico Basile ha visitato la Quarta Municipalità, avviando la seconda fase del suo tour nel quartiere. Durante l'iniziativa, sono stati presentati interventi per un totale di 98 milioni di euro destinati a interventi di riqualificazione urbana, miglioramenti della mobilità e progetti culturali. La visita si inserisce nel calendario di incontri del primo mandato, con l’obiettivo di confrontarsi con i cittadini e illustrare i piani futuri.

Prosegue con la seconda tappa nella Quarta Municipalità il tour del sindaco Federico Basile, candidato alla guida della città per il prossimo quinquennio. Insieme al candidato presidente Renato Coletta, sabato sera ha incontrato i cittadini in piazza XX Settembre per illustrare il programma.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina, il piano di Basile: 70 milioni per 45 nuovi progettiFederico Basile ha presentato domenica sera a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, il bilancio degli interventi strutturali e finanziari portati... Basile: "Oltre 395 milioni di investimenti e trasformazione urbana tra programmazione e cantieri"Presentata alla Galleria Vittorio Emanuele la conferenza “Dalla visione al cantiere”: illustrati interventi su mobilità, rigenerazione, waterfront e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tour Municipalità, il terzo giro del candidato Basile comincia nella Settima: Già pianificati 9 interventi grazie a 35 milioni di fondi; Elezioni Messina, altre tre liste presentate da Basile: i NOMI dei candidati; Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATE; Messina | Basile e Coletta presentano il piano città. Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATEContinua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente della Quarta, Renato Coletta, incontrerà sabato 2 maggio alle 19.30 in Piaz ... strettoweb.com Basile: 70 mln di euro e 45 interventi nella V municipalitàContinua il tour elettorale dell'ex sindaco di Messina, ora ricandidato. Dal parco Aldo Moro a Villa Sabin e la spiaggia del Ringo vi spiego cosa abbiamo fatto MESSINA – Adesso tocca alla V municip ... tempostretto.it Federico Basile presenta il piano per la Quarta Municipalità: un investimento di 98,4 milioni per la Messina del futuro - facebook.com facebook