World Baseball Classic 2026 l’Italia surclassa il Brasile all’esordio con un super Samuel Aldegheri

La Nazionale italiana debutta al World Baseball Classic 2026 con una vittoria netta contro il Brasile, conclusa con il punteggio di 8-0. La partita si è aperta con un’ottima prestazione complessiva degli azzurri, che hanno dominato sia in attacco che in difesa, grazie anche a una performance eccezionale di Samuel Aldegheri sul monte di lancio. La sfida si è giocata in un clima di grande entusiasmo e determinazione.

Ottima partenza per la Nazionale italiana al World Baseball Classic 2026. In occasione del match inaugurale infatti gli azzurri hanno battuto il Brasile per 8-0, tenendo le mani legate all'attacco dei rivali, complice anche una super prestazione sul monte di Samuel Aldegheri. Dante Nori si ripeterà anche nell'ottavo round, prima dell'ottavo punto messo a referto invece dal singolo di Canzone. Il resto sarà regolare amministrazione di una sfida dominata anche sul conto delle valide, dodici contro quattro, e con ben 8 strikeout di Aldegheri, record per lui così come lo sono i quindici complessivi di squadra. La prossima sfida sarà contro la Gran Bretagna, in programma domani.