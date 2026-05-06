Fano si prepara alla trasferta di domenica a Montegranaro per una partita di baseball. La squadra ha vinto con un punteggio di 23 punti in una gara che si è conclusa presto, dopo pochi inning. La vittoria di mercoledì ha rafforzato la fiducia del team, che cerca conferme anche in questa prossima sfida. La partita si svolgerà in un momento di buona forma per la formazione locale.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 6 maggio 2026 - Ventitré punti segnati, partita chiusa praticamente dopo pochi inning e un’altra prova di forza che conferma il buon momento della squadra. Il Fano Baseball ’94 continua la sua corsa nel campionato di Serie C e centra una nuova vittoria superando con un netto 23-3 l’Asd Progetto Baseball Teramano nella quarta giornata di campionato. Una gara che i fanesi hanno indirizzato quasi subito. Dopo aver concesso due punti agli avversari nel primo inning, il Fano ha infatti cambiato marcia nel secondo, mettendo a segno ben sette punti e prendendo definitivamente in mano l’incontro. Da lì in avanti la partita ha seguito una sola direzione, con i ragazzi guidati dal nuovo manager Marco Stagioni e dal coach Paolo Vannini capaci di allungare inning dopo inning fino al largo divario finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball, Fano a caccia di conferme: domenica la prova di Montegranaro

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