La Vigor a Termoli a caccia di conferme
La Vigor si prepara per la sfida di Termoli, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in classifica. La squadra lavora intensamente in allenamento, mantenendo alta l’attenzione su ogni dettaglio. I giocatori coinvolti nei percorsi di recupero si allenano con costanza, pronti a tornare in campo al più presto. La trasferta rappresenta un momento importante per la squadra, che vuole confermare i progressi fatti finora.
La Vigor tiene alta la concentrazione in vista della trasferta di Termoli. Nessuno ha intenzione di accontentarsi: lo si percepisce in campo così come tra i giocatori che hanno avviato il proprio percorso di riabilitazione post infortunio. Uno per tutti Nicola Gambini: il centrocampista si è appena sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a Villa Maria, a Rimini, e già scalpita per riprendere a lavorare agli ordini dell’osteopata Mattia Ferretti. Oltre ai messaggi di incoraggiamento dei tifosi sono arrivati quelli del club attraverso una nota: "La società desidera ringraziare il dottor Moschini per la sua estrema professionalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
