Baseball | esordio in casa e primo successo per i Ferrara Raptor contro la Fortitudo

Domenica mattina il campo di Marrara è stato teatro di un incontro di baseball tra i Ferrara Raptor e la Fortitudo. Per la squadra di casa si è trattato dell’esordio in questa stagione e anche del primo successo, con il risultato finale che ha visto i Raptor prevalere sulla formazione avversaria. La partita ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito alle azioni di gioco e ai punti messi a segno dalle due squadre.

Domenica scorsa il diamante di Marrara si è animato per una mattinata all’insegna dello sport e dell’allegria. Dopo l’emozionante esordio in campionato in trasferta contro il San Lazzaro, sfida combattuta e terminata 11-16 per gli avversari, i giovanissimi atleti del Ferrara Baseball Raptor (categoria 6-9 anni) hanno trovato in casa il loro primo successo stagionale. In un match vibrante contro Fortitudo Bologna, i padroni di casa si sono imposti 16-13, mostrando una crescita tecnica sorprendente. Il momento clou della giornata, che ha fatto scattare in piedi tutto il pubblico, è stato l’incredibile giocata difensiva di Thomas Dalla Torre: una presa al volo magistrale seguita dal pronto tocco della seconda base, per una doppia eliminazione che ha spento le speranze di rimonta avversarie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball: esordio in casa e primo successo per i Ferrara Raptor contro la Fortitudo Notizie correlate Leggi anche: Baseball: la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino, bene la Fortitudo Leggi anche: La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo posto Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Baseball: esordio in casa e primo successo per i Ferrara Raptor contro la Fortitudo; Raptors Ferrara, prima gioia in casa: battuta la Fortitudo 16-13.