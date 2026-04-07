Domani sera alle 20, la Fortitudo scenderà in campo nell'ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, affrontando Cremona. La squadra bolognese ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le chance di conquistare il primo posto in classifica. La partita rappresenta un momento decisivo per il cammino del team, che cerca di ottenere i tre punti per rafforzare la propria posizione in classifica.

Bologna, 7 aprile 2026 - Vincere per continuare a sperare. Appuntamento casalingo, l’ultimo della stagione regolare per Fortitudo che domani sera alle 20.30 è attesa della sfida in programma al PalaDozza con la Juvi Cremona. Dopo il ko di sabato a Cividale del Friuli da un lato allontana la Effe dall’obiettivo primo posto, con Pesaro adesso a +2 e con Brindisi e Scafati a pari punti di Matteo Fantinelli, ma lascia ancora aperti tutti gli scenari possibili in queste ultime 3 giornate, per la Fortitudo, che mancano al termine della stagione regolare, a cominciare dal confronto del PalaDozza contro Cremona per seguire dalla sfida decisiva con Brindisi di domenica prossima e, dopo il turno di riposo, l’ultima sfida a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo posto

Fortitudo: poker biancoblù con Rieti e assalto al primo postoBologna, 22 febbraio 2026 – Nel giorno del 250esimo referto in maglia Fortitudo di capitan Matteo Fantinelli (riverito dal presidente Stefano...

Basket, la Benacquista Latina vince ancora: 11esimo successo di fila e primo postoI ragazzi di coach Gramenzi si impongono su Chiusi (84-81 il risultato finale) nel recupero della 23esima giornata e agganciano Livorno a 50 punti.

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La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo postoI biancoblù si giocano tutto al PalaDozza mercoledì alle 20.30. Pesaro adesso è a +2, mentre Brindisi e Scafati sono a pari punti dell’Aquila ... ilrestodelcarlino.it

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Gilberto Zorat. . Ieri nella presentazione del match tra le mie @uebcividale e la Fortitudo Bologna ho coronato un mio sogno. Chi viene al palagesteco sa che mi piace dare la carica in modo "folle" e "guascone" ... Per questa sfida alla capolista serviva qualcos - facebook.com facebook

A Cividale partita UEB Gesteco-Fortitudo con lotteria solidale e uova di cioccolato in palio. #Friuli #Udine #Eventi x.com