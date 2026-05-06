Baschirotto accertamenti urgenti | l’incognita per la sfida col Pisa
Sono in corso accertamenti medici urgenti su un calciatore coinvolto in una recente partita, mentre si attende di conoscere l'esito degli esami che potrebbero influenzare la formazione per la prossima sfida. Il tecnico sta valutando eventuali modifiche al modulo di gioco in assenza del difensore centrale, considerato un elemento chiave della squadra. La situazione rimane in sospeso fino ai risultati ufficiali delle verifiche mediche.
? Cosa scoprirai Come cambierà il modulo di Giampaolo senza il pilastro difensivo?. Quali esiti daranno gli accertamenti medici urgenti su Baschirotto?. Chi sostituirà il titolare per contenere l'attacco del Pisa?. Quanto influirà questo stop sulla tenuta atletica del reparto difensivo?.? In Breve Infortunio avvenuto al 21° minuto durante la sfida contro la Lazio. Baschirotto aveva recuperato la forma fisica l'11 aprile dopo un mese di stop. Giampaolo deve gestire la difesa per il prossimo impegno contro il Pisa. L'assenza del difensore mette alla prova la profondità della rosa di Giampaolo. Il difensore Federico Baschirotto deve affrontare...🔗 Leggi su Ameve.eu
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