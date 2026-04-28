La Procura ha annunciato di aver avviato accertamenti urgenti riguardo a fatti considerati gravissimi in relazione a un caso che coinvolge una figura politica. Nel frattempo, il ministro della Giustizia è stato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La notizia si è diffusa attraverso una diretta che ha aggiornato sulle ultime mosse delle autorità.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno ma arriva mentre il Guardasigilli è finito nella bufera per via del caso Nicole Minetti e la grazia concessa all’ex politica, provvedimento su cui il Quirinale ha chiesto chiarimenti. Il dicastero di via Arenula ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa, hanno fatto sapere dal ministero. Le opposizioni sono subito partite all’attacco chiedendo le dimissioni di Nordio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, Procura: “Accertamenti urgenti per fatti gravissimi”. Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La diretta

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