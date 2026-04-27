scoppia lite al ristorante uomo armato di coltello minaccia un cliente

A Foligno, un uomo ha avuto una discussione con un altro cliente per motivi legati alla fila alla cassa di un ristorante. Dopo il diverbio, ha invitato l'altra persona nel parcheggio, dove ha estratto un coltello e lo ha minacciato. La scena si è verificata nel pomeriggio di ieri e ha attirato l'attenzione degli avventori presenti. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e prendere i rilievi.

Foligno, 27 aprile 2026 – Prima litiga con un altro cliente per motivi di file alla cassa di un ristorante, poi lo invita a chiarirsi nel parcheggio e lo minaccia con un coltello. Succede a Foligno in un ristorante, dove la polizia denuncia per i reati di "porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e di minacce gravi e aggravate un 41enne italiano, peraltro già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio. I fatti. L’uomo si era dapprima reso protagonista di un alterco con un altro avventore, il quale, in base a quanto ricostruito dai poliziotti, gli aveva contestato di aver ingiustificatamente saltato la fila alla cassa. In questa fase la lite era rimasta sul piano verbale, ma non era mancato l’invito a rivedersi all’esterno del locale per meglio chiarire l’episodio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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