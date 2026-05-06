Bari non vi appartiene | il duro monito dell' arcivescovo contro i clan alla vigilia di San Nicola

L’arcivescovo di Bari ha pronunciato un messaggio diretto ai gruppi criminali presenti in città, affermando che Bari non appartiene a loro. Ha sottolineato che i quartieri, le piazze e i cittadini sono estranei alle attività illegali e ha dichiarato con fermezza che la città non è nelle mani di questi gruppi. La dichiarazione è arrivata in vista della festività di San Nicola, un momento importante per la comunità locale.

"Ai criminali diciamo con fermezza: Bari non vi appartiene. Non vi appartengono i suoi vicoli, i suoi quartieri, le sue piazze, i suoi figli. Bari è di quanti amano e si identificano in San Nicola. Questa città vuole essere libera, aperta alla solidarietà, alla speranza, alla pace. Non vogliamo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari, allerta clan per San Nicola: scatta il piano anti-vendetta? Cosa sapere Allerta a Bari per l'omicidio di Filippo Scavo avvenuto a Bisceglie. Il monito dell’arcivescovo Gambelli, richiamo ai diritti: "No alla legge del più forte"Un richiamo forte alla responsabilità collettiva, che intreccia fede e attualità, quello pronunciato ieri dall’arcivescovo di Firenze, Gherardo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ci vediamo a San Nicola: la minaccia dei giovani criminali su TikTok. Allerta per la festa di Bari; Bari, la settimana di San Nicola: alcuni baresi pronti a disertare la sagra. Ma Leccese assicura: Nessuno ci rovinerà la festa; Michele Emiliano: Ho scritto un libro, racconto quello che la politica non riesce a dire. L'alba di San Nicola in libreria; Le nozze di Nathalie Caldonazzo a Bari senza smartphone: l'ex di Troisi sceglie riservatezza e affetti intimi. Mons. Satriano: Ai criminali diciamo: Bari non vi appartieneLettera dell'arcivescovo in occasione della Festa di San Nicola: Bari non può abituarsi alla violenza. L'antimafia è compito di tutti ... rainews.it Arcivescovo Bari a vigilia San Nicola, 'criminali, la città non vi appartiene'(ANSA) - BARI, 06 MAG - Ai criminali diciamo con fermezza: Bari non vi appartiene. Bari è di quanti amano e si identificano in San Nicola. Questa città vuole essere libera, aperta alla solidarietà, a ... msn.com Maestro di Tolentino. Cappellone di San Nicola Basilica di San Nicola Tolentino x.com Il quartiere San Nicola partecipa al Festival "Ambientiamoci" e presenta la nuova piazza dedicata alle vittime del terremoto https://www.terremarsicane.it/il-quartiere-san-nicola-partecipa-al-festival-ambientiamoci-e-presenta-la-nuova-piazza-dedicata-alle-vittim - facebook.com facebook