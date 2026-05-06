Durante un inseguimento sulla Statale 100, i carabinieri hanno sequestrato 40 chili di hashish nascosti all’interno dell’abitazione di due persone. La droga era stata occultata in modo insolito, all’interno di un elettrodomestico presente in cucina, più precisamente in una lavastoviglie. Le forze dell’ordine hanno individuato e sequestrato la sostanza stupefacente durante una perquisizione mirata, che ha portato al ritrovamento della droga e all’arresto dei sospettati.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a nascondere 40 chili di droga in cucina?. Cosa hanno scoperto i carabinieri dentro la lavastoviglie dei sospettati?. Chi sono le due donne coinvolte nell'inseguimento sulla Statale 100?. Perché il carico trovato in casa era così superiore a quello in auto?.? In Breve Inseguimento del 27 aprile porta a sequestro di 12.500 euro in contanti.. Oltre 40 chili di hashish rinvenuti in lavastoviglie e mobili della cucina.. Arresti per uomo di 53 anni e due donne di 41 e 60 anni.. Materiale per confezionamento dosi trovato insieme a 1,8 chili di droga in auto.. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno scoperto 40 chili di hashish e oltre 12.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, inseguimento sulla Statale 100: 40 chili di hashish sequestrati

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