Bari fiabe e pianoforte | il concerto magico alla Biblioteca Nazionale

A Bari si è svolto un concerto alla Biblioteca Nazionale che ha unito musica e fiabe. Durante l’evento, sono state eseguite composizioni di Ravel, ispirate alle storie di Perrault. Le pianiste del Conservatorio Piccinni hanno guidato la serata, accompagnando il pubblico tra melodie e narrazioni. La serata ha offerto un collegamento tra letteratura e musica classica, creando un momento di intrattenimento culturale.

? Cosa scoprirai Come si intrecciano le fiabe di Perrault con la musica di Ravel?. Chi sono le pianiste del Conservatorio Piccinni che guideranno l'evento?. Perché la Biblioteca Nazionale diventa un palcoscenico per il Piano Festival?. Cosa accadrà quando la voce recitante incontrerà il virtuosismo del pianoforte?.? In Breve Lidia Cuccovillo reciterà fiabe di Charles Perrault durante l'evento. Programma include suite di Ravel, Mendelssohn e Rachmaninov. Ingresso gratuito presso l'Auditorium di via Pietro Oreste 45. Piano Festival San Nicola prosegue con attività fino al 30 maggio 2026. Alle ore 17 di mercoledì 6 maggio, l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti a Bari ospiterà il concerto Mamma oca con le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, fiabe e pianoforte: il concerto magico alla Biblioteca Nazionale Notizie correlate L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato... “L’albero delle Fiabe”: un martedì di letture luminescenti alla Biblioteca del San Matteo degli ArmeniProsegue la rassegna “L’albero delle Fiabe”, l’appuntamento settimanale dedicato ai più piccoli per coltivare il piacere della lettura attraverso... Altri aggiornamenti Si parla di: Nella Biblioteca Nazionale il concerto delle pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella; Bari, in biblioteca concerto per pianoforte a quattro mani con EurOrchestra.