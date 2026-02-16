L’albero delle Fiabe | un martedì di letture luminescenti alla Biblioteca del San Matteo degli Armeni

Martedì, alla Biblioteca del San Matteo degli Armeni, i bambini hanno ascoltato le letture luminose del ciclo “L’albero delle Fiabe”. Durante l’evento, i piccoli hanno partecipato a storie animate e scoprito nuovi personaggi, mentre le luci soffuse creavano un’atmosfera magica.

Prosegue la rassegna "L'albero delle Fiabe", l'appuntamento settimanale dedicato ai più piccoli per coltivare il piacere della lettura attraverso storie, colori e fantasia. Il prossimo incontro si terrà martedì 17 febbraio 2026 alle ore 17.30, presso la Biblioteca del San Matteo degli Armeni, a Perugia. Un luogo ideale per accogliere bambine e bambini in un'atmosfera incantata, circondati dai libri e dalla natura. La lettura di questa settimana, dal titolo "Sfoglia e accendi", offrirà un'esperienza speciale: pagine che brillano nel buio, albi illustrati che si illuminano come per magia, per un viaggio tra parole e luce.