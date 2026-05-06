Bari direttore di crociera lavora per 18 anni a tempo determinato | reintegrato e risarcito con oltre 130mila euro

Il Tribunale di Bari ha stabilito che un direttore di crociera, impiegato con contratti a tempo determinato per 18 anni presso una compagnia di navigazione, deve essere reintegrato nel suo ruolo e ricevere un risarcimento superiore a 130.000 euro. La decisione riguarda la fine del rapporto lavorativo e si basa sulla durata complessiva dell'impiego e sulle condizioni contrattuali adottate dalla compagnia.

Il Tribunale di Bari reintegra un direttore di crociera dopo 18 anni di contratti a tempo determinato con Costa Crociere. Per i giudici c'è stato un uso abusivo del lavoro a termine.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’altro migrante risarcito con 18 mila euroIl Viminale dovrà risarcire con 18 mila euro un migrante pakistano respinto dall’Italia in Slovenia e poi in Bosnia. Occupazione in crescita, oltre 4.500 assunzioni attese ad aprile: i settori più richiesti, l'83% a tempo determinatoI principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mestieri del futuro, hostess e steward a bordo delle navi; Torna la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana: al via la 18ª edizione con nuove sfide internazionali; La mia crociera intorno al mondo da pensionata. Ho speso… per 4 mesi pieni di storie. È successo di tutto; Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie. Direttore di crociera tarantino licenziato dopo 18 anni a tempo determinato: reintegrato, sarà risarcito con 130mila euroIl Tribunale del Lavoro di Bari ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, respinte invece le richieste di danno non patrimoniale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, direttore di crociera reintegrato dopo 18 anni di contratti a termine: risarcimento da oltre 130mila euroUn lavoratore tarantino vince la causa contro il sistema di contratti a termine e ottiene reintegro e risarcimento ... trmtv.it Telesveva. . SERIE B | Ancora Polito sulla strada del Bari: le possibilità di salvezza passano dalla notte di Catanzaro #bari #catanzaro #polito #sport - facebook.com facebook