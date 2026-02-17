L’altro migrante risarcito con 18 mila euro

Un migrante pakistano ha ottenuto un risarcimento di 18 mila euro dopo essere stato respinto dall’Italia e inviato prima in Slovenia e poi in Bosnia. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato dal suo avvocato, che ha dimostrato come il suo cliente fosse stato trattenuto in condizioni difficili durante il trasferimento. La vicenda si è conclusa con questa compensazione economica, mentre il Viminale dovrà pagare la cifra stabilita.

Il Viminale dovrà risarcire con 18 mila euro un migrante pakistano respinto dall’Italia in Slovenia e poi in Bosnia. La decisione della 18esima sezione civile del tribunale di Roma è della giudice Damiana Colla. Il tribunale aveva già deciso il risarcimento di 700 euro per un migrante trattenuto nel Cpr in Albania. La condanna risale al 2023: secondo la sentenza, si trattava di «trattamenti inumani» e violazioni del diritto d’asilo. La sentenza. L’uomo era arrivato in Italia nel 2018. In Slovenia aveva firmato i documenti per l’asilo ma poi era stato rispedito in Bosnia. Il Viminale aveva affermato «la legittimità della pratica della riammissione informale dei cittadini stranieri verso lo stato membro dal quale hanno fatto ingresso, quando essi siano individuati nell’immediata prossimità spaziale e temporale dell’attraversamento irregolare della frontiera e quando ciò sia previsto da un accordo tra gli stati interessati».🔗 Leggi su Open.online

Il giudice Corrado Bile ha ordinato il risarcimento di 18mila euro a un migrante, dopo aver riconosciuto un danno subito in un procedimento davanti alla Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma.

Un lavoratore licenziato per aver preso 1,60 euro dal distributore automatico ha ottenuto un risarcimento equivalente a 18 mensilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.