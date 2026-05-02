Cervia il M5S punta su Boschetti | ecco i 16 candidati in lista

A Cervia, il Movimento 5 Stelle ha presentato una lista composta da 16 candidati, che sosterranno la candidatura di Boschetti. La lista include persone provenienti da diversi settori e con diverse esperienze. Le nuove competenze sociali sono al centro delle proposte del movimento e influenzeranno i servizi offerti alla comunità. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione di questa squadra e sulle iniziative future.

? Cosa scoprirai Chi sono i 16 candidati che guideranno la lista di Boschetti?. Come influenzeranno le nuove competenze sociali i servizi di Cervia?. Quali profili giovanili porteranno la voce delle nuove generazioni in Comune?. Perché la presenza di Giuseppe Conte è attesa dai cittadini?.? In Breve Samanta Farabegoli guida la lista di 16 candidati per le amministrative.. Partecipano Marco Croatti, Massimo Bosi e Lorenzo Casadei all'evento di presentazione.. Il programma punta su trasparenza e servizi per il territorio di Cervia.. La lista include professionisti come Ferdinando De Rosa e Jasmine Princi.. Il Movimento 5 Stelle ha presentato a Cervia la lista di 16 candidati per le amministrative del 24 e 25 maggio, confermando il sostegno al sindaco Mirko Boschetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia, il M5S punta su Boschetti: ecco i 16 candidati in lista Notizie correlate Elezioni a Cervia, il Pd schiera 16 candidati a sostegno di BoschettiÈ stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico a supporto del candidato Mirko Boschetti sindaco per le prossime amministrative di...