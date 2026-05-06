Durante la partita, Barella si è mostrato molto agitato nei confronti di un difensore argentino, portando a un confronto acceso. Per evitare che la situazione degenerasse, l’allenatore ha deciso di sostituire il difensore argentino con un altro calciatore. In campo, Barella ha continuato a protestare, ma il tecnico ha cercato di mantenere la calma, intervenendo per contenere la tensione e prevenire eventuali sanzioni disciplinari.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la rabbia di Barella contro il difensore argentino?. Come ha gestito Chivu il rischio di un'espulsione per Barella?. Perché il tecnico ha deciso di sostituire Acerbi proprio in quel momento?. Quali insulti ha ricevuto il centrocampista nerazzurro durante lo scontro?.? In Breve Troilo ha negato il pestone e insultato Barella definendolo bobo.. Thuram ha riso delle lamentele di Barella dopo lo scontro.. Chivu ha sostituito Acerbi con Frattesi per evitare ammonizioni.. L'episodio è avvenuto al minuto 89 durante il 21esimo scudetto.. Al minuto 89 della sfida tra Inter e Parma, Nicolò Barella ha scatenato un tumulto in panchina nerazzurra dopo uno scontro con il difensore Mariano Troilo che ha costretto Cristian Chivu a una sostituzione imprevista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barella scatenato: Chivu cambia Acerbi per calmare il clima

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