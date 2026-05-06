Durante una partita di calcio, due giocatori sono stati coinvolti in una lite che ha attirato l’attenzione dei presenti. La discussione tra i due si è intensificata fino a scoppiare in una rissa sul campo, con insulti e urla che hanno interrotto il gioco. La partita, tra l'Inter e il Parma, si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, lasciando però spazio a momenti di tensione tra i giocatori.

Una serata di festa, destinata a rimanere nella storia. L’ Inter ha vinto con merito il 21° Scudetto, facendolo con il 2-0 al Parma, ma la gioia è stata leggermente macchiata dalla lite a voce tra Nicolò Barella e il difensore argentino Mariano Troilo, che proprio al Meazza segnò il gol decisivo per battere il Milan di Massimiliano Allegri. I due giocatori sono entrati in collisione dopo un contrasto piuttosto duro. Tutto è nato da un pestone fortuito che ha lasciato a terra il centrocampista nerazzurro. Barella si è rialzato, infastidito, mentre l’avversario ha provato a spiegarsi. Da lì, però, il dialogo si è acceso rapidamente e il botta e risposta è diventato sempre più acceso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Barella e Troilo, la rissa in Inter-Parma: "Zitto tu che...", sfregio all'Italia

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