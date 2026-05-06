Baracca distrutta da un incendio in via Nazaro Sauro a Cascina

Nella serata di ieri, 5 maggio, un incendio ha devastato una baracca di legno situata in via Nazario Sauro, nel Comune di Cascina. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l'area. Non sono stati registrati feriti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Una baracca di legno è andata distrutta in un incendio nella serata di ieri, 5 maggio, in via Nazario Sauro, nel Comune di Cascina. E' successo intorno alle ore 22.50, i vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi. Da capire la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Auto in sosta distrutta da incendio: indagano i carabinierii carabinieri di Nocera Superiore stanno indagando sull'incendio di una Fiat 500. Leggi anche: Paura nel quartiere Q5: un'auto distrutta da un incendio