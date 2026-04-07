Paura nel quartiere Q5 | un' auto distrutta da un incendio

Nella notte nel quartiere Q5 di Latina, un incendio ha interessato due veicoli parcheggiati lungo via Giordano. Un’auto di marca Audi è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre un secondo veicolo si è danneggiato a causa del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non si segnalano feriti o interventi di persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini.

Un'auto è andata a fuoco nella notte nel quartiere Q5, a Latina. Il rogo ha completamente distrutto un'Audi che era parcheggiata lungo via Giordano e le fiamme hanno danneggiato anche un secondo veicolo che si trovava dietro. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un boato e di aver poi notato le fiamme che avevano avvolto la vettura. Hanno quindi lanciato subito l'allarme e in via Giordano è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco che ha domato il rogo, evitando che il fuoco potesse allargarsi ancora. L'Audi era però già distrutta. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della squadra volante, che ha avviato i primi accertamenti individuando il proprietario del mezzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Incendio nel quartiere Regio Parco a Torino: auto distrutta dalle fiammeNella notte di mercoledì 11 febbraio un’auto è rimasta distrutta dalle fiamme nel quartiere Regio Parco.

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