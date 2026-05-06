I sindacati Cgil, Cus e Cobas di Pisa hanno manifestato preoccupazione riguardo a un nuovo bando di gara pubblicato per la gestione dei nidi d'infanzia. La questione riguarda la possibile tenuta occupazionale del personale coinvolto, con le sigle sindacali che chiedono chiarimenti sulle modalità di assegnazione e sui rischi di licenziamenti o ridimensionamenti. La gara è attualmente al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

I sindacati Cgil, Cus e Cobas di Pisa esprimono profonda preoccupazione per "il nuovo bando di gara per l’affidamento dei servizi educativi nei cinque nidi esternalizzati del Comune (nido Albero verde, nido San Biagio, nido San Rossore, nido Snoopy, nido Isola delle farfalle - lotto unico) perché le condizioni espresse nel capitolato presentano diverse zone d’ombra che rischiano di determinare gravi ricadute occupazionali e sociali: alle condizioni stabilite non è garantito il riassorbimento della totalità del personale attualmente impiegato (clausola sociale art. 37 del contratto nazionale delle cooperative sociali) con il forte rischio che non vengano neppure mantenute le stesse condizioni economiche e contrattuali (già inferiori rispetto a quelle del personale comunale adibito a stessa mansione)".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bando per la gestione dei nidi: "Allarme tenuta occupazionale"

Notizie correlate

Sispi, Cgil e Cisl proclamano lo stato di agitazione permanente: "A rischio tenuta economica e occupazionale"Fiom Cgil e Fim Cisl, alla luce del mancato rispetto del contratto di servizio e del piano industriale di Sispi da parte dell’amministrazione...

Teva, piano di contenimento costi: timori per la tenuta occupazionale. Si registra anche un calo di ordiniRho (Milano) – Dallo stabilimento di Rho, alle porte di Milano, a quello di Caronno Pertusella in provincia di Varese.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pereto, pubblicato il bando per la gestione del chiosco ai giardini Maria Giustini; Sace: SuperHumans in pole nel bando per la gestione dei canali social; 10 agenzie in gara per i servizi di media relations e gestione delle attività a supporto dell’ufficio stampa; Bando per la gestione dei nidi: Allarme tenuta occupazionale; Il Consiglio approva il rendiconto. A brevissimo pubblicazione del bando per la gestione del Bar.

Pereto rilancia i suoi giardini: pubblicato il bando per la gestione del chioscoPereto. Il Comune di Pereto annuncia ufficialmente l’apertura del bando di gara per la gestione in concessione del chiosco situato ... marsicalive.it

Bando del Comune di Saronno per la gestione dell’Art Café: contributi fino a 15mila euroIl bando prevede contributi economici e una procedura pubblica per individuare una gestione della struttura di viale Santuario capace di valorizzare uno spazio strategico della città ... varesenews.it

15 posti da assistenti sociali a Viterbo. Il bando è aperto: hai già guardato i requisiti Il Comune di Viterbo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 15 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. Cosa devi sapere subito: Laurea in servizio - facebook.com facebook

Dopo la lettera di 200 ricercatori, la ministra Bernini cambia il Bando FIS 3: slittano le scadenze per salvare i progetti x.com