Teva piano di contenimento costi | timori per la tenuta occupazionale Si registra anche un calo di ordini
Rho (Milano) – Dallo stabilimento di Rho, alle porte di Milano, a quello di Caronno Pertusella in provincia di Varese. C’è grande preoccupazione per il futuro del Gruppo Tapi, una divisione principi attivi di Teva, colosso israeliano dei farmaci generici. Nei giorni scorsi la Direzione Aziendale ha comunicato alle organizzazioni sindacal i Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil piano globale di contenimento costi che minaccia la tenuta occupazionale in Italia che coinvolge anche quello rhodense di via Terrazzano che occupa circa 220 dipendenti. L’annuncio. Secondo quanto comunicato, a preoccupare, oltre all’annunciato contenimento dei costi,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Discussioni sull' argomento Teva, piano di contenimento costi: timori per la tenuta occupazionale. Si registra anche un calo di ordini; Allarme per i siti TAPI (Gruppo Teva). Villanterio a rischio e produzione in calo ovunque - Filctem; Allarme per le fabbriche del gruppo Teva: Piano globale di taglio dei costi. Villanterio a rischio; Teva, è allarme sui siti italiani.
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Gruppo #Teva Sindacati in allarme per il calo della produzione in tutti i siti produttivi #Tapi in Italia. Villanterio (Pavia) a rischio chiusura. Leggi il comunicato stampa femcacisl.it/news/gruppo-te… @CislNazionale @FemcaLombardia x.com
#Farmaceutica Allarme per i siti italiani di #TAPI (Gruppo #Teva). Villanterio a rischio e produzione in calo ovunque https://shorturl.at/9Aaib Nell'incontro di ieri con la Direzione Aziendale, le organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL facebook