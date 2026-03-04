Pasti per la mensa nelle scuole comunali vecchio appalto in scadenza | nuovo bando da 5,7 milioni

Il Comune ha avviato la gara per il nuovo appalto dei pasti della mensa scolastica, con un budget di 5,7 milioni di euro. L’accordo precedente con la società Vivenda, aggiudicataria dell’appalto nel 2023, è stato prorogato ad aprile per altri due anni. La scadenza dell’attuale contratto si avvicina e si sta procedendo con le procedure per il nuovo bando.

Ad aprile scorso, il Comune ha prorogato per due anni l'accordo con la Vivenda, che si era aggiudicata l'appalto nell'estate del 2023, per la refezione scolastica. Ma i 3,4 milioni di euro impegnati dall'Amministrazione si esauriranno prima del previsto dato che sono oltre 3.000 gli alunni ai quali ogni giorno vengono serviti pasti, un numero ben più alto ai circa 2.000 stimati dal contratto. E così, per non farsi trovare impreparato, l'area dell'Istruzione e formazione ha pubblicato un nuovo bando dall'importo di 5,7 milioni per l'affidamento del servizio.