Bollo auto scatta una raffica di controlli | chi rischia la patente

Da lunedì 16 febbraio, in Lombardia, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul bollo auto, perché molti automobilisti risultano ancora in regola con i pagamenti. In alcune zone, i controlli si sono fatti più stringenti, e i vigili hanno fermato diversi veicoli per verificare la documentazione. Chi non ha pagato il bollo rischia di perdere la patente e di essere multato.

Da ieri, lunedì 16 febbraio, in Regione Lombardia sono scattati controlli capillari sul bollo auto per verificare la regolarità dei pagamenti. La regione ha avviato la fase conclusiva del recupero relativo alla tassa automobilistica del 2020, con l'iscrizione dei fermi amministrativi sui veicoli intestati ai contribuenti ancora morosi. Dopo l'invio nei mesi scorsi di accertamenti, solleciti e preavvisi, per chi non ha regolarizzato la propria posizione si apre ora uno scenario più severo rispetto alle sole sanzioni pecuniarie. Nel mirino non ci sono il bollo 2025 né quello in scadenza nel 2026, ma esclusivamente l'annualità 2020, per la quale le procedure risultano ormai definitive.