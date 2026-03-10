Eventi confermato il suolo pubblico gratuito per il 2026 Si lavora a un ricco palinsesto di iniziative

L’amministrazione comunale di Cesena ha annunciato che nel 2026 il suolo pubblico sarà concesso gratuitamente per tutti gli eventi programmati nel calendario cittadino. La decisione riguarda le iniziative inserite nel programma ufficiale e mira a sostenere le attività che animeranno la città durante l’anno. Si sta anche lavorando alla definizione di un ricco palinsesto di eventi per il 2026.

Tutti gli eventi che animeranno Cesena nel corso dell'anno potranno contare su un importante sostegno da parte dell'amministrazione comunale: la concessione gratuita del suolo pubblico Tutti gli eventi che animeranno Cesena nel corso dell'anno potranno contare su un importante sostegno da parte dell'amministrazione comunale: la concessione gratuita del suolo pubblico per le iniziative inserite nella programmazione cittadina. È questo un provvedimento confermato dalla giunta comunale, con apposita delibera, con l'obiettivo di favorire l'organizzazione di eventi culturali, sociali e aggregativi capaci di rendere la città più viva e...