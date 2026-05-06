Banco Bpm oltre le stime | Più prestiti alle aziende

Banco Bpm ha registrato risultati superiori alle attese, con un aumento dei prestiti concessi alle aziende. La banca ha dichiarato di trovarsi in una buona posizione per sfruttare eventuali opportunità di consolidamento nel settore. I dati finanziari mostrano un incremento delle attività di finanziamento, mentre la gestione si concentra su una crescita stabile e controllata. La comunicazione ufficiale evidenzia una strategia volta a rafforzare la presenza sul mercato.

"Siamo nella miglior posizione per cogliere le potenziali opportunità derivanti da un ulteriore consolidamento del mercato. L’anno scorso abbiamo assistito a molte operazioni, alcuni delle quali legate anche alla nostra banca. Noi con l’acquisizione di Anima Holding. Poi, quella tra Mps e Mediobanca”, con Banco Bpm, che è azionista della prima, "e Bper-Sondrio". Così l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nella call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre 2026. L’utile netto del trimestre, pari a 480 milioni di euro, è superiore del 7 per cento rispetto al consensus di mercato e in linea con gli obiettivi di piano."La redditività" ha raggiunto "livelli di assoluta eccellenza: rote al 20 per cento, roe al 15 per cento (dati annualizzati)".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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